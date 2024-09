Sa ei suuda end motiveerida diivanilt tõusma ja trenni minema? Süüdi võib olla aju, mis sulle vastu töötab. Mida teha?

Kui saad aru, miks aju soovitab sul trenni asemel hoopis diivanil lösutada, on see juba suur võit.

Uuringutega on juba ammu tõestatud, et liikumine toetab tervist igal moel, alustades parema une soodustamisest ja vaimsest heaolust kuni mitmete krooniliste tõbede ja enneaegse surma vähendamiseni. Veelgi enam, uuringud näitavad ka seda, et treeningul on positiivne mõju isegi siis, kui seda tehakse väikeste ampsude kaupa ja ilma spetsiaalse treeningvarustuse või jõusaali liikmepiletita.