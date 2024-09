ENESEABI | Appikarje kehalt ja vaimult: kuidas tekib pikaajaline vaimne kurnatus, mis on selle märgid ja mida ette võtta?

Kurnatus väljendub muu hulgas väsimuses, millest väljatulekuks puhkus ei aita, soovis inimeste vahelistest suhetest loobuda ning keskendumis- ja mäluprobleemides. Kurnatusest kokkuvarisemine on keha ja mõistuse viis lõpetada mäng, kui vahendid ja jõud on otsa saanud. Kuid tavapärasem on isegi aastaid vastu pidada jõuetuna ja vaimsete häiretega. Kurnatus puudutab kõiki eluvaldkondi – nii kehalist, vaimset kui ka tööalast ja muud tegevust. Kui väsimus muutub tõsiseks või kestab kaua, tekivad ülekoormuse sümptomid, mille puhul pole sugugi alati kerge taibata, et need on väsimusest tingitud...