Teeb tervise paremaks: liitu „Septembris ei joo“ algatusega ja võta alkoholist puhkust!

2022. aastal TAI tehtud uuringu „Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholi tarvitamisest“ andmetel on Eestis 43% 16–64-aastastest alkoholitarvitajatest pidanud elu jooksul teadlikult tarvitamises tavapärasest pikemaid pause, sh oli viimase 12 kuu jooksul seda teinud 22% tarvitajatest. 35% alkoholi tarvitavate inimeste jaoks oli pikim alkoholivaba paus kuni üks kuu, 31% inimeste jaoks kaks kuni kuus kuud. Pausi pidamise põhjustena tõid inimesed eelkõige välja enda teadlikku otsust mitte juua ja tervislikke põhjuseid, kuid nimetati ka „Septembris ei joo“ algatust, kellegi eeskuju ja lähedaste survet. Need andmed kinnitavad, et suurel osal inimestest on olemas soov ja valmidus mõneks ajaks alkoholist loobuda.

TAI uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja Anneli Sammel toob välja, et alkoholist puhkamisel on palju positiivseid mõjusid: „Üks alkoholivaba kuu võib parandada enesetunnet ja elukvaliteeti märkimisväärselt ning aidata vähendada tarbitavaid alkoholikoguseid ka edaspidi. Tihti ei ole alkoholitarvitamine muud, kui sissejuurdunud harjumus, mida on lihtsam muuta teades, et alkoholitarvitamisest peavad samal ajal pausi ka paljud teised. Eelmisel aastal liitus aktsiooniga juba üle 60 000 inimese.“

TAI andmetel on viimase 10 aastaga alkoholi mittetarvitavate täiskasvanute osatähtsus vähehaaval suurenenud. Kui 2012. aastal oli täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu kohaselt alkoholi mittetarvitajaid 9%, siis 2022. aastal oli see näitaja 16%. Mida vähem alkoholi elu jooksul tarvitada, seda suurem on tõenäosus püsida kauem terve ja vältida mitmesuguseid kroonilisi haigusi hilisemas eas.

„Julgustame inimesi „Septembris ei joo“ algatusega liituma, et saada teada, milline on enesetunne ilma pikemat aega alkoholi joomata. Alkoholist pausi võtmine on kasulik kõigile, olenemata sellest, kui palju keegi alkoholi tarvitab. See on oluline samm enesest hooliva eluviisi poole,“ sõnas Sammel.