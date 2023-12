Valusad õppetunnid. 12 kuulsat meest, kes viskasid alkoholi oma elust välja

Räppar Tyler, the Creator rääkis ajakirjale Fantastic Man antud intervjuus, miks ta alkoholi ei joo. „Ma lihtsalt ei taha juua. Ma tean, et ma ei taha olla see purjus tegelane. Tahan olla hoopis too lahe tüüp, kes teeb krossi-rattaga hüppeid. Ma pole kunagi näinud, et keegi vaataks mingit maani täis jorssi ja ütleks: „Kurat, ma tahan ka selline olla!““