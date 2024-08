KUULA | Eakate arst Jaak Aru: teatud vanusest tuleks autojuhtimisest loobuda

Lahendusena näeks ta tehisaru kasutamist, et enne eaka autorooli istumist kontrollida, kas inimene on selleks ikka piisavalt heas vormis. „Ma ei taha öelda, et kui testis läbi kukutakse, ei tohiks enam kunagi autorooli istuda, vaid see sõltub hetkeseisundist,“ tõdeb ta, et teatud east tuleb autojuhtimisest siiski loobuda. Samas näeb geriaater, et selle vastu võitleb kogu Saksa autotööstus, sest ka 80aastane võib endale uue auto osta. Samal ajal tuleb kogu Euroopas ette samasuguseid eakate põhjustatud liiklusõnnetusi. „Seda olulisem oleks tehisaru lahenduste arendamisel Eestil kasu lõigata vanemate inimeste mälu, emotsioonide, ruumi- ja ajataju uuringutest,“ leiab ta.