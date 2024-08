TERVISEUUDIS | Kui lisad need viljad oma menüüsse, vähendad depressiooni kujunemise tõenäosust vanemas eas

Juunikuus väljaandes The Journal of Nutrition, Health and Aging avaldatud uuringus leiti, et keskealistel inimestel, kes sõid rohkem puuvilju, esines vanemas eas vähem depressiooni. Singapuris läbi viidud pikaajalises uuringus jälgiti 20 aasta jooksul ligikaudu 14 000 osalejat. Need, kes tarbisid kõige enam puuvilju, minimaalselt kolm portsjonit päevas, vähendasid vanusega seotud depressiooni kujunemise tõenäosust endal vähemalt 21%.