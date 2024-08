Treener selgitab, kuidas valida jõusaalis õiged raskused, et kasvatada lihast ja põletada rasva

Jõutrenn on üks parimaid mooduseid oma keha ja tervise eest hoolt kanda. Ka hea vormini jõuab ekspertide sõnul kõige kiiremini just raskuste tõstmisega. Tulemuste saavutamiseks on oluline leida endale sobiv treeningrutiin, millest suudad pikaajaliselt kinni pidada. Rühmatreener Keio Korbe selgitab, kuidas valida jõusaalis endale treenimiseks õiged raskused, et jõuaksid eesmärkideni vigastusteta.