Valgupulbrit pole vaja. Kaheksa soodsat toiduainet, millega smuutisse valku lisada

Tervislike rasvhapete ja valgu lisamine smuutile on oluline, et puuviljades ja marjades sisalduvaid süsivesikuid tasakaalustada nii, et veresuhkrutase ei tõuseks pärast smuuti joomist liiga kiiresti ja kõht püsiks smuutist kauem täis. Fitnessimaailmas on tavaline, et smuutile lisatakse valgu saamiseks juurde valgupulbreid. Ja kuigi ka valgupulbrid täidavad eesmärki, ei pruugi need kõigile inimestele sobida, pulbrid võivad sisaldada ebavajalikke lisaaineid ja maksta palju raha. Soodsam ja lihtsam lahendus on lisada smuutisse valku tervislike valgurikaste toiduainete abil.