Mida sööb tüüpilisel võistluspäeval olümpial kuuendaks tulnud kümnevõistleja Johannes Erm, et tagada piisavad energiavarud?

Hommikuks sööb ta putru, puuvilju ja mahla. Tee Earl Gray või English Breakfast on tema uus lemmik ja sellel on ka äärmiselt oluline põhjus: kofeiini on ärkamiseks vaja, kuid seda peab olema võimalikult vähe. Muidu ei tule õhtul und. Ideaalis magaks Erm ka nii enne kui ka kahe võistluspäeva vahel üheksa tundi, kuid tavaliselt saab uneaega kokku umbes kuus tundi.

Söömisega pole võistluspäeval muret: kuna hommikul on suhteliselt järjest kohe kolm ja alles õhtul järgmised kaks ala, pakutakse suurematel võistlustel alati ka lõunat. Samas on Ermil alati terve menüü erinevaid snäkke ja nosimist kaasas. Valikusse kuluvad kommid, kuivatatud puuviljad, batoonid ja nii edasi. „Kaasas on alati rohkem, sest kunagi ei tea, mille isu just tekib. Aga üldiselt elan võistluspäeval süsivesikute peal, enne kuulitõuget saab ka pisut proteiini süüa, sest sel alal pole palju „tõmblemist“. Vahel on mõnus, kui treener saab tuua midagi värsket, arbuusi näiteks. Kindlasti on kaasas ka lisandid – kuna vedelikupuudus on suur, siis võtan magneesiumi päeva jooksul,“ selgitab Erm oma rutiini.