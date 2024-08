ARST SELGITAB | 10 verenäitajat, mida võiksid kontrollida lasta, kui vaevled hajuva tähelepanu ja keskendumisraskuste käes

Inimese organism on omavahel tihedalt seotud keeruline elundsüsteemide kogum, sealhulgas on oluline ka närvisüsteemi talitlus. „Mitmed verenäitajad, näiteks hemogramm, B12- ja D-vitamiin , mineraalainete, kilpnäärme hormoonide ja veresuhkru tase peegeldavad meie terviseseisundit ja kõrvalekallete korral võib olla mõjutatud ka närvisüsteemi toimimine. Vitamiinide ja mineraalainete puudus, põletikud, kilpnäärme üle- või alatalitlus, diabeet jt haigused võivad olla tähelepanuhäirete või halva kognitiivse võimekuse põhjuseks,“ selgitas Glükmann ning loetles 10 verenäitajat, mida kontrollida siis, kui esineb tähelepanu- ja meeleoluhäireid.

Ferritiin on vajalik lihaskonnale, aga ka närvisüsteemile

„Ferritiin väljendab organismi rauavarusid. Raua peamisteks ülesanneteks organismis on hapniku transport, rakkude kasv ja punavererakkude tootmine. See on vajalik vereloomes hemoglobiini ja lihaskoes müoglobiini ehk valgu, mis transpordib hapnikku lihastesse, sünteesiks,“ kirjeldas Glükmann lisades, et ühelt poolt on raud vajalik meie lihaskonnale ja vereloomele, kuid piisav rauasisaldus organismis on oluline ka närvisüsteemile.