Kas ilu nimel tasub istuda piinapinki? Kõik kallid iluprotseduurid ei too tahetud tulemust. Eksperdid jagavad soovitusi

Mistahes iluprotseduuri eelnevalt peaks Confido esteetilise meditsiini üldarst Anett Ehrbergi sõnul endalt küsima millised on selle riskid ja kas loodetud kasud kaaluvad need riskid üle. Ka Sclinicu dermatoloog Bret Kaldvee paneb kõigile südamele kaaluda, eriti näopiirkonna puhul, mis protseduuri ja kelle juures teha lasta. „Enamik arste mõtlevad enne protseduuri tegemist põhjalikult läbi ja räägivad ka patsientidega kõikidest võimalikest kõrvaltoimetest ja kuidas neid vältida,“ peab arst patsiendi ohutus kõige olulisemaks. Iluteenuste pakkujaid on aga väga palju ja hinnadki võivad samadel protseduuridel suuresti erineda.