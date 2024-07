Miks sõber kaotab kiiremini kaalu kui sina? 7 tegurit, mis parema vormi saavutamisel olulist rolli mängivad

Möödub kuu, astute kaalule ja eeldate sarnast tulemust, sest järgisite ju sama kava. Tegelikult on enam kui tõenäoline, et üks teist on kaotanud rohkem kaalu kui teine. Miks ometi? Ekspertide sõnul on palju asjaolusid, mis kaalukaotuse kiirust mõjutavad.