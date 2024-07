„See oleks võinud olla üsna dramaatiline rahakadu.“ Värvipimedus on Liina Maria pannud ka tööl keerukasse olukorda

Pärast emaga metsas marjul käimist olid Liina Maria Lepikul ämbri põhjas vaid mõned rohelised maasikad. Ema arvas, et ju oli laps enamiku ära söönud või ei viitsinud lihtsalt korjata. „Ema ei teadnud, et ma ei näe punaseid marju,“ ütleb Liina Maria. Daltonism ehk värvipimedus on pärilik värvinägemise häire, mis antakse vanemalt lapsele edasi x-kromosoomiga. „See geen on mõlemal mu vanemal. Teadsin, et mu vend ja tädipoeg on värvipimedad. Aga see, et ka mina pihta sain, oli kõigile üllatus,“ tõdeb Liina Maria.