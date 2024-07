Glükoositaseme langus võib tekkida ootamatult. Arst selgitab, kuidas erinevad treeningud vere glükoosisisaldust mõjutavad

Regulaarne ja mõõdukas füüsiline aktiivsus on palju ohutumad kui aeg-ajalt tehtavad maksimaalsed pingutused.

Diabeedi haldamine sõltub paljuski inimese varasematest harjumustest, spordialast ja treeningu tüübist. „Kui inimene teeb regulaarselt trenni ja tal on välja kujunenud kindel nädalaplaan, oskab ta juba planeerida toitumist ja insuliini manustamist. Kuid erakorralise füüsilise koormuse puhul on see keerulisem, eriti kui treening ei ole regulaarne,“ selgitab endokrinoloog Marju Past.