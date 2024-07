Kõnniringi intensiivsuse suurendamiseks kasuta lihtsat nippi, mis toob kaasa ka hea tuju

Füsioterapeut Tyler Moldoff kinnitab, et kroonilise alaseljavalu ja põlvevaluga inimesed võivad regulaarsest kõndimisest palju kasu saada. „On väga põnev näha, et värsked uuringud tõestavad, kuidas nii lihtne asi nagu kõndimine võib olla nii kasulik, kui seda õigesti teha. Õigesti tegemine tähendab iga nädal 150–300 minutit keskmise intensiivsusega liikumist. Lihtsamalt öeldes peaks viiel päeval nädalas kõndima vähemalt 30 minutit ja eesmärk võiks olla 5000 – 10 000 sammu päevas. Loomulikult võib ka rohkem kõndida. Kui regulaarsus ja maht on paigas, saab lisaliigutuste abil kõndimise tervisekasu veelgi suurendada.