Kahtled kas trennist on üldse kasu? Positiivsed muutused, mis tekivad ammu enne seda, kui kaal langema hakkab

Kui keegi otsustab end käsile võtta ja usinalt trennis käima hakata, on enamasti tõukeks kaunima keha soov. Tuleb varuda kannatlikkust, sest füüsise muutmine nõuab aega, hea uudis on aga see, et on hulk muid väga positiivseid muutusi, mis regulaarse treenimise tulemusel tekivad juba märksa varem. Kui tead neid kasusid märgata, on lihtsam ka trennimotivatsiooni hoida. Mis siis juhtuma hakkab?