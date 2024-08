Karsklusele pole tervislikku alternatiivi? Arstid selgitavad, millises koguses võib alkoholi juua

Kes ei oleks kuulnud soovitust võtta närvide rahustamiseks pits kangemat või et punases veinis olevad antioksüdandid teevad tervisele head. Alkoholi tarbimise mõju tervisele on nii keeruline teema, et paneb ka arstid mõtlema.

Maailmas on tehtud alkoholi mõju kohta palju uuringud, kus on jõutud üsna vastakate tulemusteni. Neuroloog Toomas Toomsoo paneb vastamisi riskid ja kasud. „Isegi väikestes kogustes alkoholi tarbimine võib suurendada teatud vähiliikide, nagu rinna- ja seedetraktivähi riski. Seevastu mõõdukas tarbimine võib mõnel juhul vähendada südame-veresoonkonnahaiguste riski, kuid see efekt on vaieldav ega õigusta alkoholi tarbimise alustamist.“