President Joe Bideni kange kõnnak ja segased sõnavõtud on äratanud Parkinsoni tõve kahtluse. Millised on haiguse peamised sümptomid?

Olenemata haigestumise algpõhjustest, tekib Parkinsoni tõvega patsientide ajus kolme neurotransmitteri – serotoniini, dopamiini ja atsetüülkoliini – puudus. Need neuroloogilised muutused ei too esialgu kaasa tavaliselt haigusega seostatud motoorseid sümptomeid. Pigem võivad inimesed kaotada lõhnataju, tekkida võivad kõhukinnisus ja unehäireid. Häiritud on REM-uni, mis tõttu tekib REM-une käitumishäire. Unenäod on sellisel juhul nii elavad, et tekitavad füüsilise käitumise une ajal.