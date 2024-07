Vutistaar Cristiano Ronaldo hea vormi saladus. Kas iga mees suudaks hoida nii karmi distsipliini?

Madeira saarel Portugalis sündinud Ronaldot ei imetleta mitte üksnes tema andekuse tõttu jalgpallis, vaid ka tema treening- ja tööeetika pärast. Kõik teavad, kui pühendunud ta heas vormis püsimisele on ja kui palju selle nimel pingutab. Jalgpallistaaril on ka oma treeningäpp Erakulis, kust peale treeningkavade leiab infot ka toitumise ja vaimse tasakaalu saavutamise kohta. „Professionaalse sportlasena on distsipliin, fookus ja tasakaal olnud minu edu võtmeteks,“ on ta öelnud. „Loendamatud tunnid treeninguid, tähelepanu pööramine toitumisele ja vaimne ettevalmistus on mänginud minu teekonnal olulist rolli,“ viitab ta rakenduses saadaolevatele lisadele.