Kõrvetised, röhitsused, kõhukinnisus ja valu rinnaku taga – liigne liha tarbimine lõpeb kõhuhädadega! Apteeker annab nõu

Benu apteegi proviisori Kerli Valge-Rebane kogemusel on raskustunne kõhus kõige sagedasem kaebus, millega inimesed suvisel grillihooajal apteeki pöörduvad. „Tunne, et toit lihtsalt seisab ja seedimine on aeglustunud. Väga palju on kaebuseks ka kõrvetised, röhitsused, valu rinnaku taga. Magu on hädas tavapärasest erineva toidu seedimisega ning see avaldub eelpool kirjeldatud kaebustena. Samas kurdetakse liigsete gaaside, aga ka kõhulahtisuse ja -kinnisuse üle. Seega kogu kaskaad on tegelikult esindatud,“ selgitab Valge-Rebane.