Halb maitse suus, röhitsused ja valuaisting südame läheduses: kuidas vältida ja leevendada kõrvetisi? Apteeker annab nõu

Süües võta aeg maha

Liha söömise puhul tuletab apteeker meelde kuldreeglit – poole taldrikust võiks moodustada salat ja/või köögiviljad; veerandi näiteks liha; veerandi riis, kartul. „Seega ei ole mõistlik ainult lihast kõht täis süüa, sellega võib peaaegu kindlalt väita, et kõhuhäda on ainult aja küsimus,“ hoiatab Benu apteegi proviisor Kerli Valge-Rebane .

Proviisori sõnul ei tohi süüa kiirustades, kuna siis tarbitakse toitu rohkem kui vaja oleks. „Signaal, et kõht on täis, jõuab ajju alles 15-20 minutiga. Selle ajaga suudame aga rohkem toitu tarbida kui meile hea oleks. Seedimine algab juba suus, seega jälgi, et sa mälud toitu hoolsasti. Samas aitab korralik toidu mälumine võtta hoogu maha ja ka see aitab ennetada ülesöömist,“ lausub Valge-Rebane.