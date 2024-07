KUULA | Lauri Räpp: läksin magama teadmisega, et pean järgmine hommik ütlema vanematele, et neil pole ühte last

„Kirjutamine on kõige ehedam teraapia,“ leiab ta. Kui sul pole mitte kellelegi oma muredest rääkida, kas sellepärast, et oled üksildane, üksi või sa ei julge või ei usalda, siis aitab asjade kirjapanemine. Nii saab need paberile ära rääkida ja analüüsida, mis toimub.