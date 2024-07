Fotograaf Jassu kiidab, et viimase 25 aasta jooksul on Tartusse kõvasti juurde ehitatud erinevaid kergliiklusteid. Kui ilm vähegi kannatab, on need tartlaste poolt hõivatud. „Näiteks sadamaraudtee rohekoridor on kevadest saati jalutajaid, kärutajaid, rattasõitjad ja jooksjaid täis. Kui Aasias on õhtuti rahvas väljas parkides, siis Tartus on hea ilma korral täpselt samamoodi. Rahvas tuleb välja. Kui vanasti tundus populaarne natukene lodev eluviis, siis enam see kindlasti nii ei ole,“ räägib fotograaf.