Jutt tervislikust päevitamisest on müüt. Ekspert lükkab ümber päikesekreemide kohta käivad valearvamused

„Tervislikku päevitust, mille saab UV-kiirgusest pole olemas,“ teeb dermatoloog Bret Kaldvee kohe selgeks. Päevitus on reaktsioon, millega nahk ennast UV-kiirguse vastu kaitseb, et suuremat kahjustust vältida. Dermatoloogina peab ta oluliseks välja tuua UV-kiirguse kahjulikud toimed, mida peab oskama vältima. „See ei tähenda seda, et kui päike välja tuleb, siis peame end tuppa peitma. Oluline on hea päikesehügieen – pole mõistlik ennast tunde rannas praadida. Kui aga on plaan randa minna, siis tuleks kasutada päikesekaitsekreemi, võimalusel kanda UPF riideid ning lisaks mütsi ja päikeseprille“ soovitab dermatoloog.