„Arvasin, et suren ära ja sünnin uuesti.“ Grete elu muutus pärast psühhoosi täielikult

Nõelravist läks paar päeva mööda, kui hakkasid tekkima luulud. „Ma ise ei saanud aru, et midagi valesti oleks. Lihtsalt tekkisid teistmoodi mõtted, kuni selleni, et tahtsin aknast välja hüpata.“ Mingi mõtteselgus siiski säilis, mis pani ta oma isale helistama. Enne kui isa kohale jõudis, oli Grete endal riided seljast võtnud ja käis alasti kortermaja koridoris ringi. Kohale oli kutsutud ka politsei, sest „mingi segane on lahti“.