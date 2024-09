Kas seemneõlid on tervislikud ja milliseid puu- ja juurvilju pritsitakse kõige rohkem? Professor võtab ette levinud toidumüüdid

Tänapäeval saab sotsiaalmeedias igaüks oma tarkust jagada, olemata sealjuures päriselt ekspert. See on kaasa toonud laialdase müütide leviku ja eriti suure surve all on just toitumisteadmised. Palusime levinud toidumüütide lahkamiseks appi Eesti Maaülikooli professori biokeemik Tõnu Püssa. Millised väited saab ümber lükata, mis vastab tõele?