Putukahammustuste esmaabi. Arst: Eesti puugid levitavad malaariasarnast viirust

„Puugihammustuse korral on paraku ka võimalus, et puugiga kandub inimesele mitu haigustekitajat ja toimub seganakatumine. Sellisel juhul määratakse ka vastav ravi,“ rõhutab dr Karina Ivanova. Puukide puhul tuleb alati olla tähelepanelik, jälgida enda, oma laste ja ka lemmikloomade tervist ja kindlasti konsulteerida arstiga.

„Arsti poole peaks pöörduma puugihammustustega, mille ümber on tekkinud punane ring. See võib viidata borrelioosile. Kui puugihammustuse järel ilmnevad gripilaadsed sümptomid, võib tegemist olla entsefaliidiga,“ selgitab dr Ivanova. Viimase ärahoidmiseks on mõistlik end vaktsineerida.

Herilased-mesilased on allergikutele väga ohtlikud

Putukateriigis on teisigi, kes võivad lisaks nahaärritusele põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Aina enam esineb allergiaid, mille tõttu tasub olla teadlik ka enda organismi allergilistest reaktsioonidest. „Kui inimene on allergiline mesilase ja herilase mürgile ning tekib anafülaktiline reaktsioon, tuleks kiiremas korras pöörduda abi saamiseks erakorralise meditsiini osakonda. Anafülaktiline reaktsioon kujutab endast hingamisraskusi, näo ja suu turset, nõgestõbe üle kogu keha või muid ebatavalisi reaktsioone.

Allergia puhul on tark tegu olla loodusesse minnes ette valmistunud. Herilaste ja mesilaste läheduses tuleks äkilisi liigutusi vältida, samuti hoiduda magusate jookide ja toitude tarbimisest, kanda võiks heledaid ja keha katvaid riideid. Eriti oluline on allergia puhul teada, et kriisiolukorraks oleks kaasas epipen ehk epinefriini autoinjektor.

Epipeni ei pruugi tihti vaja minna, seepärast peab jälgima, et see poleks aegunud. Perearst dr Eero Merilind hoiatab Tervis Plussi artiklis, et aegunud epipen võib olla eluohtlikes olukordades ebaefektiivne. „Epinefriin kaotab aja jooksul oma ravitoime, mis tähendab, et aegunud epipen ei pruugi anafülaktilise šoki korral olla piisavalt tõhus.“