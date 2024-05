Miks tuleb rästikuründe korral alati pöörduda arsti juurde? Mida teha ja mida kindlasti mitte teha, kui rästik on hammustanud

Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja Lilian Lääts sõnab, et enamiku hammustusjuhtude korral elu ohus ei ole. Eestis jääb Tervisekassa andmetel maohammustuste arv aastas alla saja. Haiglaravi rästikuhammustuse tõttu vajab igal aastal 30 – 60 inimest. Mis on esimesed asjad mida teha, kui madu on salvanud?