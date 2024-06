Selg jälle valutab? Perearstid jagavad soovitusi, kuidas valu leevendada ja ennetada

Medicumi Lasnamäe perearstikeskuses töötav perearst Tommi Ründal tõdes, et 90% juhtudel on seljavalu põhjus mehaaniline. Kõige sagedamini on tegemist lihase või sideme venitusega või lihasspasmiga, harvem esineb diski herniatsiooni (prolapsi), osteoartriiti ehk lülisamba liigeste vahelist kulumist, osteoporoosi ja sellest tulenevalt lülisamba murdu, samuti põletikulist liigesehaigust. „Seejuures võivad põhjused olla ka kombineeritud ja probleem ei pruugi olla täpselt ühes struktuuris,“ selgitas Ründal. See on ka põhjus, miks perearst valutava selja üle kaebavat patsienti kohe röntgenisse ei saada.

Röntgenuuring ei ole hea meetod seljavalu uurimiseks, kuna see kuvab ainult luulisi struktuure ja annab aimdust liigese pindadest. Seljavalu põhjuseks on aga tihti sellised struktuurid, mida röntgenis ei näe. Lisaks on seljaröntgeni puhul tegu suure kiirgusdoosiga, mille tõttu saadav kahju on suurem kui kasu. „Inimesele võib tunduda, et midagi ei võeta temaga ette, kuid tegelikult on arstidel seljavaluga suur kogemus – nad küsitlevad ohumärkide asjus, et otsustada, millal on vaja kiiremaid uuringuid,“ rõhutas Ründal. Täpsemaid uuringuid tehakse tavaliselt siis, kui tegu on kroonilise seljavaluga ehk valu on püsinud 12 nädalat või rohkem.