„Ma lihtsalt pole suutnud nendega haakuda.“ ATH tõttu on Mariliisil jäänud ka tööalaselt olulisi asju tegemata

Mõtetes kumisemas äratundmine võttis Mariliis ühendust oma terapeudiga, et uurida tema arvamust, kas tal võiks olla ATH. Terapeut leidis, et kui Mariliis on siiani saanud oma eluga hakkama, siis ametlikku diagnoosi pole enam vaja. „Täiskasvanuna on tekkinud eluga hakkamasaamiseks teatud strateegiad. Olen ju siiani olnud ja olen ka edaspidi funktsioneeriv inimene, kes suudab ka keerukamaid töid teha,“ tõdeb Mariliis, miks ATH-kahtlus tema elu kuidagi ei muutnud. Kuna teema hakkas teda huvitama, siis sukeldus ta häirele üsna tüüpilise innukusega seda uurima.