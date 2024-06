Millises kehapiirkonnas hakkab rasvapolster esimesena kahanema ja kas saab saleneda vaid kindlast soovitud kohast?

Üleliigsete kilodega on jännis miljonid inimesed üle planeedi, selge see, aga see, kust pekk esimesena taanduma hakkab, võib olla üllatav. Osadel inimestel jaotuvad ülekilod kehal ühtlaselt, samas kui teistel kipub rasvkude talletuma vaid teatud kehaosadele, enamasti on need tuharad, reied ja kõht.