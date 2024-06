Värskest raportist selgub, et pere majanduslik toimetulek mõjutab oluliselt noorte tervisekäitumist

Tervislik toitumine on kallis. Julgen väita, et see on üks levinumaid toitumist puudutavaid müüte. Palju oleneb küll toote kaubamärgist, maitse-eelistustest ja toidupiirangutest, aga tervisliku nädala toidukorvi kahele täiskasvanule saab poest kätte mõistliku hinnaga.

Oma pere majanduslikku olukorda kehvemaks hindavatest peredest pärit noorukid tarbivad võrreldes jõukamatest peredest pärit noortega tõenäolisemalt igapäevaselt suhkruga karastusjooke (18% vs 15%). Samuti söövad nad harvem igapäevaselt puuvilju (32% vs 46) ja köögivilju (32% vs 45%). Eestiski on madalama sissetulekuga peredest pärit noorte seas suurem osa neid, kes tarbivad igapäevaselt suhkruga karastusjooke (9% vs 7%) ning vähem selliseid noori, kes söövad iga päev puuvilju (31% vs 44%) ja köögivilju (28% vs 38%).

Raporti autorid tõstatavad murekohana ka noorukite vähese kehalise aktiivsuse. WHO soovituste kohaselt peaksid noored nädala jooksul liikuma igapäevaselt (mõõduka kuni tugeva intensiivsusega) vähemalt 60 minutit[1]. Avaldatud raportist selgub, et vaid 25% poistest ja 15% tüdrukutest liigub vastavalt soovitustele ning kehaline aktiivsus väheneb koos vanusega, eriti tüdrukute seas. Kui 11-aastastest tüdrukutest on kehaliselt aktiivsed vastavalt soovitustele 24%, siis 15-aastastest tüdrukutest vaid 13%. Eesti noorte andmed on veelgi kurvemad – vaid 19% poistest ja 13% tüdrukutest on vastavalt soovitustele kehaliselt aktiivsed. Sealjuures on 11-aastastest Eesti tüdrukutest soovitustele vastavalt kehaliselt aktiivsed 17%, 15-aastastest tüdrukutest vaid 9%.

Oja sõnul ilmneb ka kehalise aktiivsuse puhul sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus: „Jõukamatest peredest pärinevate noorte seas on rohkem neid, kelle kehaline aktiivsus vastab WHO soovitustele. See viitab sellele, et pere sissetulek võib mõjutada selliseid tegureid nagu juurdepääs kehaliselt aktiivsetele tegevusele ja organiseeritud spordis osalemisele. Sarnane suundumus kehalises aktiivsuses on kahjuks juba aastaid.“.

Toitumis- ja liikumisharjumused on aga võtmetegurid kehakaalu mõjutamisel. Ülekaaluliste ja rasvunud noorte osakaal on võrreldes eelmise, HBSC 2018. aasta uuringuga tõusnud 21%-lt 23%-le. Ülekaalulisuste ja rasvunud noorte osakaal on poiste seas suurem kui tüdrukute seas (vastavalt 27% vs 17%). Eestis on ülekaalulisi ja rasvunud noori 20%, sh 15% tüdrukutest ning 25% poistest. Andmetest nähtub, et vähem jõukatest peredest pärit noorukid on suurema tõenäosusega ülekaalulised või rasvunud (27% võrreldes 18% jõukamatest peredest pärit eakaaslastega). Eesti noorte andmetel on pere majanduslikku olukorda halvaks hindavate õpilaste hulgas ülekaalulisi, sh rasvunuid oluliselt enam (24%) kui majanduslikku olukorda keskmiseks (19%) ja heaks (18%) hinnanute seas, seda nii poiste kui ka tüdrukute hulgas.