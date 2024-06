„Paljud arvavad, et töö tuleb esimesena. Aga kui pole tervist, kes siis tööd teeb?“ Endisest kaitseväelasest treeneri õppetunnid

Toomas Karting on kaitseväelase taustaga MotFiti treener ja kogukonna looja. Tema lähenemine treeningutele ja tervislikule eluviisile põhineb printsiibil, et kui suudad 80 protsendil ajast jõuda trenni ja süüa tervislikult, siis saavutad soovitud tulemused. Toomase enda lugu tõestab, kuidas distsipliin saab viia positiivsete muutusteni elustiilis ja enesetundes. Ta rõhutab, et igaüks peaks võtma vastutuse oma tervise eest, ning jagab praktilisi nõuandeid seljavalude ja läbipõlemise ennetamiseks.