ENNE JA PÄRAST | „Kaalunumber polnud eesmärk omaette, tahtsin tunda end paremini.“ 40 ülekilost vabanenud Annabel end teistega ei võrdle

Me kõik teame, et mõnikord kasvavad töö, õpingud ja igapäevaelu tegemised üle pea, nii et kaome nende sisse ära. Kuidas siis ennast taas üles leida? Ajasime juttu 26-aastase Annabeliga, kes tegi kaks aastat tagasi oma elus kannapöörde ja tõdeb, et tunneb end nüüd taas iseendana.