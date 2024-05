Tunne iseennast: süda klopib, kõhus keerab, kurgus pigistab? Mis on psühhosomaatilised vaevused ja kuidas stress kehas väljendub

Paljud on kogenud ägedat stressi ehk dramaatilist füsioloogilist ja psühholoogilist reaktsiooni mõnele konkreetsele sündmusele. Krooniline stress on aga pidev psühholoogiline pinge ja ülekoormatuse tunne pika aja jooksul. Kroonilise stressi põhjused võivad olla rahaprobleemid, mittetoimivad peresuhted või sügav rahulolematus tööga. Tänapäeva muutlikus maailmas on ka väliseid stressoreid rohkem kui iial varem – sõjad, majandussurutis, kliimaprobleemid. Pidevas stressis elamine kulutab pikapeale ära viimsedki energiavarud ja nii tekib stressikoorma all ägajal tunne, et pole jaksu oma olukorra muutmiseks mitte midagi ette võtta.