Läkaköhasse haigestumine Euroopas kasvab. Kuidas teha vahet külmetusel ja algaval läkaköhal? Milline on ravi?

Euroopas kasvav haigestumine läkaköhasse on murettekitav. Suur haiguspuhang on sel aastal olnud Tšehhis, kus kolme inimese hulgas suri vastsündinu. Inglismaal on haigus nõudnud viie imiku elu. Läkaköha eristamine teistest hingamisteede haigustest võib alguses olla keeruline, sest esimesed sümptomid on sarnased.