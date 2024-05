„Kui sain diagnoosi, käis elu silme eest läbi.“ Ettevõtja Monika Vichmanni võitlus rinnavähiga

Monika on kogu elu olnud terviseteadlik – teinud sporti ja söönud tervislikult. Oma rindu on ta käinud kontrollimas alates 35. eluaastast iga kahe aasta tagant. Ka mõlemat last on ta pikalt rinnaga toitnud, mis peaks samuti rinnavähi riski vähendama. Seega oli ta väga üllatunud, kui tema rinnast leiti kasvaja.