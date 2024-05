Puugihooaeg on alanud. Mida teha kui puuk on juba hammustanud?

Terviseameti andmetel on jaanuarist aprillini registreeritud 215 puuk. Pole loota, et puugiaasta mullusest kehvem tuleks, mil registreeriti 9505 puuki. Eesti on puukentsefaliidi leviku endeemiline piirkond ning puugid on valmis hammustama juba esimeste plusskraadidega – kuidas selle haiguse eest end kaitsta?