Reumafoorumi fookus: krooniline valu on peamine tegur, mis muudab inimesed töövõimetuks

Meie hulgas on palju inimesi, kelle igapäevaseid tegevusi saadab krooniline valu. Seda taltsutada ei ole lihtne, aga kui käega lüüa, hakkab valu tasapisi tervist hävitama. Kuidas ravitakse kroonilist valu ja mis toob leevendust? PERH-i palliatiivravi keskuse ülemarst Pille Sillaste toob selgust.

Tartumaal elav põllumees Jaak (52) on teinud kogu elu palju füüsilist tööd ja vältinud arsti juurde minekut viimase võimaluseni. Paari viimase aasta jooksul on teda kimbutanud aga peaaegu pidevalt valu seljas või õlas. “Ma enam ei mäletagi, millal oli viimati selline päev, kui kuskilt midagi tunda ei andnud,” ütleb Jaak. “Mõnel päeval on alaselg nii mäda, et vaevu liigun. Tihtipeale tunnen valu õlas. Kummalgi puhul ei saa aru, mis seda põhjustab, sest see ei tundu olevat millegi tegemisega seotud.”

Jaak meenutab, et kui õlavalud algasid, ajas naine ta muidugi kohe arsti juurde. Mees käiski seal ära. „Natuke oli piinlik küll, teistel on ikka tõsised hädad, aga mina oma valutava käega... Perearst saatis mu röntgenisse, kõik aga tundus õlaga korras olevat. Liigeses ei leitud midagi. Arst ütles, et võta valuvaigisteid, kui on väga hull,“ räägib Jaak pisut pettunult. „Katsun aga ikka ilma läbi ajada, ma ei saa ju iga päev valuvaigistite peal elada. Abi sellest perearstil käigust eriti ei olnud.“

