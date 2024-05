Söök pole ainult kütus. Toidust saadav nauding käivitab kehas kasulikke protsesse. Kuidas mõjutab söömisnauding dieedi tulemusi?

Teadlased on aastaid uurinud, miks on nauding söömise puhul nii oluline. „Igat sorti nauding, sealhulgas toidust saadav, vabastab meie ajus dopamiini,“ selgitab terapeut ja dietoloog Aleta Storch. Dopamiinile viidatakse sageli kui heaoluhormoonile, sest see aktiveerib ajus rajad, mis edendavad meie õnnetunnet, rahulikkust, motivatsiooni ja fookust.