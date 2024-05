KUULA | Rinnavähki põdenud Monika Vichmann: olen õnnelik, et olen elus

Kui Monika oli rinnaga toitmise lõpetanud, leidis ta rinnast herneterasuuruse mügariku. Kuna tasuta visiiti oleks pidanud pikalt ootama ja mure ei andnud rahu, pöördus ta tasulisse kontrolli. Pärast mammograafias käimist kutsuti ta kohe ultrahelisse, mille järel võeti ka proovitükk. „Arst ütles, et tal on halb tunne ja tavaliselt pole see teda alt vedanud. Biopsia tulemusi pidin ootama kaks nädalat. Kui vastus tuli, oli see hirmus,“ meenutab Monika, kes oli tol hetkel 43aastane.