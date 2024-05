Ära alahinda sportliku kõndimise hüvesid! Treeneri soovitused, kuidas muuta käimisharrastus mõnusaks treeninguks

Uuringud on näidanud, et neil, kes kõnnivad iga päev vähemalt 30 minutit väheneb südame-veresoonkonna haiguste risk 30 protsenti. Tervisehüve saamiseks ei pea tempo isegi kiire olema, vaid piisab rahulikust kiirusest kolm-neli kilomeetrit tunnis. „Kõndimine on väga hea stardipakk parema füüsilise vormi saavutamiseks. Samas neile, kes juba spordivad, on kõndimine hea võimalust erinevatest treeningutest taastumiseks,“ leiab personaaltreener Indrek Viska. Treeningmõju saamiseks tuleks kõndida vähemalt 30 minutit.