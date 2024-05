Normaalse kolesteroolitaseme hoidmiseks saab palju ise ära teha. Viis soovitust, kuidas vere kolesteroolisisaldust alandada

Esimene samm kolesteroolitaseme alandamiseks on toitumise korrigeerimine

Ka Südameapteegi proviisor Gerda Nelis tõi välja, et esimene samm kolesteroolitaseme alandamiseks on toitumise korrigeerimine. „Ebatervisliku toidu tarbimine pikaajaliselt ja suures koguses võib tõsta vere „halva“ ehk LDL-kolesterooli sisaldust ja soodustada ateroskleroosi teket. Ta soovitas kõrge kolesteroolitaseme ennetamiseks ning ka kõrge kolesterooli taseme korral vähendada toiduainete tarbimist, mis sisaldavad küllastunud rasvu ja transrasvu, nagu punane liha, piimatooted, või, margariin, küpsetised, kiirtoidud ja töödeldud toidud. „Need toiduained suurendavad „halva“ kolesterooli taset veres. Selle asemel tuleks eelistada toite, mis on rikkad heade rasvhapete , sh oomega-3-rasvhapete poolest, nagu näiteks rasvane kala, pähklid, lina-, kanepi- ja tšiiaseemned, avokaadod ja oliiviõli,“ ütles Nelis.

Tema hinnangul on oluline roll ka kiudainerikaste toitude tarbimisel: „Hea kolesterooli osakaalu tõstmiseks võiks tarbida rohkem kiudaineterikast toitu nagu teravilju, sellerit, kapsast ja õunu. Ka punasel riisil on täheldatud kolesteroolitaset alandavat toimet.“ Proviisor tõi välja, et paari viimase aastaga on kolesterooli alandavate ravimite loetellu lisandunud mitu efektiivset ravimit, mis aitavad kõrget LDL-kolesteroolitaset alandada. „LDL-kolesterooli taseme langetamisel on väga oluline võtta kõiki arsti poolt määratud ravimeid vastavalt ettekirjutusele. Ravi on vajalik ka uue infarkti või insuldi ärahoidmiseks ning edasilükkamiseks,“ kutsus Gerda Nelis üles kõiki oma südame tervise eest hoolt kandma.