ARST SELGITAB | Kui hääl on ära, kas siis tuleks rääkimisest hoiduda? Millal peab pöörduma arstile?

„See pole müüt, vaid pigem hea nõuanne,“ ütleb perearst Eero Merilind. Kui hääl on külmetushaiguse tõttu ära läinud, võib see olla tingitud mitmest asjaolust. Üks põhjus on limaskestade ärritus ja paistetus, mis võib juhtuda viiruse tõttu. Teine võimalik põhjus on häälepaelte põletik või turse.