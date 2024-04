KUULA | „Ärkasin lämbumise peale.“ Koomik ja näitleja Mattias Naan taltsutab tõsist eluaegset haigust

„Ma olen alati väga hästi maganud. Ainuke asi oli, et ma segasin teisi. See tekitas minus süümekaid,“ räägib Mattias Naan põhjusest, miks ta läks unekeskusesse oma norskamist uurima. Enesetunne ei andnud kuidagi märku sellest, et tal on uneapnoe ehk une ajal hingamine seiskub. „Võib-olla saingi õigel ajal jälile. Kui oleksin samamoodi lasknud 50. eluaastani, siis oleksid sellega kaasnenud südame- ja muud hapnikupuudusega seotud terviseprobleemid.“