Ravimata hooajalisest allergiast võib kujuneda astma. Kuidas allergia ära tunda?

Hooajalise allergia põhilised sümptomid on allergiline nohu, nina kinnisus, aevastamine ja silma sidekesta põletik ehk konjunktiviit. „Inimesed tulevad õietolmu allergiaga arsti juurde, sest nende vastu on raske võidelda ja õietolmust ei saa väga hästi hoiduda. On oluline, et patsiendid võtaksid juba ennetavalt allergiavastaseid ravimeid ja tunneksid ära selle õige momendi, kui nina läheb kinni. Tähtis roll on ka lokaalse hormooni tarvitamisel,“ selgitas sisekliiniku vanemarst-õppejõud.

Talvel Eestis õitsvaid taimi pole, kuid siiski võib õietolmuallergikutel välja lüüa ristreaktsioon puu- ja juurviljadega, mille tulemusel võib immuunsüsteem reageerida toiduainetes olevatele allergeenidele ja tuua esile allergilisi reaktsioone. „Tänapäeval on võimalik teha immuunteraapiat, millega tekitatakse allergikul tolerantsus teatud allergeeni, näiteks heintaimede või varaõitsvate puude, suhtes, vähendades seeläbi sümptomite raskust ja sagedust. Vastavalt patsiendi kaebustele hooajal valib arst allergeeni välja,“ ütles dr Mare Pauklin. Seejärel hakatakse väikeste koguste kaupa seda allergeeni inimese immuunsüsteemile tutvustama, kuniks inimesel tekib tolerantsus ja ta ei reageeri enam selle allergeeni suhtes üle. „Tegemist on pikemaajalise raviga, mis kestab kolm kuni viis aastat ja see on käesoleva aja kõige tõhusam ravi,“ lisas dr Pauklin.

Allergiaks nimetatakse immuunsüsteemi ülereageerimist muidu kahjutule tegurile ning õige ravi õigel ajal on väga oluline selleks, et ei tekiks kaugtüsistusi. „On näha, et meesterahvad eriti ei kipu õigel ajal allergoloogile või perearstile minema. Tullakse siis, kui kaebused jäävad püsima – tekib pidev nohu ja raskus hingamisel,“ rääkis dr Pauklin, lisades, et arstile tullakse liiga hilja ja ravimata hooajalisest allergiast kujuneb välja astma.