Punetavad silmad ja sügelev lööve? Tegemist võib olla õietolmuallergiaga. Proviisor soovitab, kuidas sümptomeid vältida

Kuna ilmad on veel külmad ja rõsked, siis on tavapärane, et esimesi õietolmuallergia sümptomeid peetakse ekslikult viirusest tingitud nohuks-köhaks. Valediagnoosi tõttu asutakse neid ravima kui nii-öelda tavapärast viirushaigust. See on inimlikult mõistetav, sest peamiselt heinapalavikuna ilmnev õietolmuallergia võib väljenduda punetavate, sügelevate ja vett jooksvate silmade, limaskesta tursest kas jooksva või kinnise ninana, astma ja sellest tingitud vilistava hingamise ning köhana. Eksitus on eriti lihtne tulema, kui allergia nähtudega pole varem kokku puututud. Katmata kehaosadele tekkiv punetav ja sügelev lööve on ehk sellisel juhul esimene ilmne sümptom, mille puhul asutakse õietolmu- või mõnda muud allergiat kahtlustama.