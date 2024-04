Personaaltreener paljastab, millised jõuharjutused aitavad kiiremini joosta

Hea vormi eelduseks on treeningute regulaarsus. Hea võhm tuleb kätte siis, kui käia jooksmas 3–5 korda nädalas olenevalt sellest, millised on sinu eesmärgid ja tervislik seisund. „Selleks et toimuks areng, võiks käia jooksmas minimaalselt kolm korda nädalas,“ räägib Laura-Liza. „On öeldud, et trenni regulaarsust nädala lõikes võiks võtta nagu koolis hinnete saamist: kolm on rahuldav, neli on hea ja viis väga hea.“