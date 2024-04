„On inimesi, kes satuvad uimastisõltuvusse ilma erilise taustaloota.“ Psühhiaater selgitab, kuidas sõltuvus võib tekkida märkamatult

Tervis Pluss kirjutas loo Eesti ärimehest Martinist, kes eduka fassaadi taga kannatas 20 aastat kokaiini- ja alkoholisõltuvuse all. Kokaiini tarvitamine sai alguse nädalavahetustel, et peale alkoholi veel miski tuju tõstaks ja pidusid pikendaks. Martin ja tema tutvuskond pole kindlasti erandid. Miks aga mõni tarvitaja jääb uimastisõltuvusse ja teine mitte? „Kõik oleneb sellest, mida me sõltuvuse all mõtleme,“ ütleb psühhiaater Kaiti Redlich. „Kui iga nädalavahetus ja pidu eeldab, et inimene peab kokaiini tarvitama, siis seal on sõltuvuse komponent juba sees. Põhiline ongi, kas ta suudab mõne kuu olla ka nii, et üldse ei tarvita.“