„Oli väga valus endale lõpuks tunnistada, et olen narkomaan.“ Eesti ärimehe lugu pikast kokaiini- ja alkoholisõltuvusest

„Edukad mehed teevadki kokat, see on normaalne,“ sõnastab Martin teatud seltskonna mõtteviisi, kus kokaiin käib pidude juurde. Ta isegi kuulus sellesse ringi, kuni sõltuvus muutis elu põrguks.

Martin on neljakümnendate lõpuaastates edukas ja tegus ärimees. Intervjuulegi jõuab ta kiirustades, sest on unustanud ennast viimase hetkeni projekti kallal töötama. Oma tarvitamisest on ta nõus rääkima põhjusel, et see on osa sõltuvusest tervenemise protsessist. „Kui sa oled ise abi saanud, siis tuleb ka teisi aidata,“ leiab ta.